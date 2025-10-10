Vis tifosi in trasferta dal cuore d’oro | salvano cane abbandonato in autogrill

Pesaro, 10 ottobre 2025 – Tifosi dal cuore d’oro quelli che hanno seguito la Vis a Campobasso sabato scorso e che sono tornati a casa con “Nova”, una splendida cagnolina salvata da loro: “Affittiamo due pulmini per seguire la squadra – raccontano –. In autostrada, all’andata, all’altezza di Giulianova, uno dei due si rompe. Il caso vuole che ci sia un autogrill nelle vicinanze, così il pulmino guasto piano piano va a parcheggiare, in fondo dove non intralcia, in attesa del carro attrezzi. L’altro pulmino di ragazzi è al seguito”. E qui arriva la sorpresa: “In mezzo alle frasche, dietro ad una retina i nostri amici vedono un cucciolo seduto, che quasi sembrava dire “mi vedete? sono qui”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

