Virus respiratorio sinciziale | vaccinazione estesa a tutti i bambini
Bologna, 10 ottobre 2025 – Si amplia la fascia di età per l’immunizzazione contro il Virus Respiratorio Sinciziale (noto anche solo con l’acronimo VRS) che causa malattie, anche con esiti molto gravi, come la bronchiolite (infiammazione delle piccole vie aeree dei polmoni) e la polmonite nei bambini sotto i due anni, ma può infettare bambini di qualsiasi età, anche se è più comune in quelli tra i 2 e gli 8 mesi, oltre che anziani e adulti. L’ Emilia-Romagna ha deciso di allinearsi alle altre regioni ed ampliare l’offerta dell’immunizzazione contro il virus. La profilassi da quest’anno sarà quindi estesa anche ai nati tra il 1° aprile e il 31 luglio del 2025, che saranno ancora molto piccoli durante la imminente stagione epidemica e, in assenza di protezione, potrebbero ammalarsi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: virus - respiratorio
Via alla campagna contro il virus respiratorio dei neonati
Avviata la campagna regionale di immunizzazione contro il virus respiratorio sinciziale
Toscana, al via la campagna gratuita contro il virus respiratorio sinciziale per i nuovi nati
Martedì 14 ottobre alle 16, presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati (Roma) avrà luogo l'incontro “Il valore della vaccinazione per la protezione dei più fragili: un impegno condiviso per contrastare il virus respiratorio sinciziale (RSV)”, promosso su i - facebook.com Vai su Facebook
Al via immunizzazione bimbi da virus respiratorio sinciziale. Regione, lo scorso anno 2.644 dosi e -50% ricoveri di piccini #ANSA - X Vai su X
Virus respiratorio sinciziale, in Italia circa 290 mila casi all'anno: il valore dell'informazione per la prevenzione - La protezione dei soggetti fragili resta la priorità: in Italia si registrano ogni anno circa 25. affaritaliani.it scrive
Influenza e virus sinciziale: il vaccino che difende cuore, polmoni e cervello - La campagna vaccinale 2025 mira a proteggere la popolazione più fragile, dai bambini agli anziani, ma non solo ... Come scrive laprovinciacr.it