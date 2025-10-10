Virus respiratorio sinciziale | vaccinazione estesa a tutti i bambini

Bologna, 10 ottobre 2025 – Si amplia la fascia di età per l’immunizzazione contro il Virus Respiratorio Sinciziale (noto anche solo con l’acronimo VRS) che causa malattie, anche con esiti molto gravi, come la bronchiolite (infiammazione delle piccole vie aeree dei polmoni) e la polmonite nei bambini sotto i due anni, ma può infettare bambini di qualsiasi età, anche se è più comune in quelli tra i 2 e gli 8 mesi, oltre che anziani e adulti. L’ Emilia-Romagna ha deciso di allinearsi alle altre regioni ed ampliare l’offerta dell’immunizzazione contro il virus. La profilassi da quest’anno sarà quindi estesa anche ai nati tra il 1° aprile e il 31 luglio del 2025, che saranno ancora molto piccoli durante la imminente stagione epidemica e, in assenza di protezione, potrebbero ammalarsi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

