Virtus sabato in campo a Udine per lasciarsi alle spalle il ko di Parigi
Bologna, 10 ottobre 2025 - Di nuovo in campo. A meno di 48 ore dalla sfida con Parigi di ieri sera, la Virtus Olidata si appresta a scende in campo, domani alle 20 al PalaCarnera di Udine, per affrontare i padroni di casa. Contro i friulani, vogliosi di far bene al loro esordio davanti ai propri tifosi, la formazione di Dusko Ivanovic cercherà di lasciarsi alle spalle la sconfitta con Parigi per proseguire nel proprio cammino in serie A. Dopo la vittoria con Napoli è Il momento di cercare di ripetersi per le V Nere che si troveranno di fronte un’avversaria tutt’altro che facile da battere nelle proprie mura. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: virtus - sabato
Basket B nazionale: per la concomitanza con la pallavolo, la stracittadina potrebbe essere sabato 11 ottobre. Oggi le due squadre si radunano. Il derby Andrea Costa-Virtus a rischio anticipo
Vicenza-Virtus Verona (sabato 11 ottobre 2025 ore 17:30): formazioni, quote, pronostici
LA PRIMA AL CARNERA IN SERIE A: SABATO IL NOSTRO DEBUTTO IN CAMPIONATO DAVANTI AI NOSTRI TIFOSI Sabato 11 ottobre ore 20.00 PalaCarnera (Udine) Virtus Olidata Bologna Diretta su LBATV Seconda giornata Serie A 2025/2 - facebook.com Vai su Facebook
Virtus sabato in campo a Udine per lasciarsi alle spalle il ko di Parigi - Tra i bianconeri l’unico assente è Abramo Canka, mentre è già tornato disponibile Nicola Akele ... Si legge su sport.quotidiano.net
Virtus Bologna domani a Udine, Jakovljevic: «Vogliamo approcciare con il piede giusto» - Dopo la sconfitta in casa del Paris Basketball, torna in campo domani la Virtus Bologna, ospite dell'Apu Old Wild West Udine. Segnala pianetabasket.com