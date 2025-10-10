Virtus per crescere serve tempo Udine un' occasione da cogliere al volo

I rimbalzi (concessi ai rivali), i palloni persi, la difesa che non morde. Le ultime due gare di Eurolega – dopo l’esordio scoppiettante con il Real Madrid – creano qualche dubbio nel mondo Virtus. Squadra che non ha ancora uno sponsor per l’Eurolega (ma Massimo Zanetti da questo punto di vista rappresenta una certezza) e che deve fare i conti con rivali che corrono più di lei. E allora? E allora ci sta che la Virtus perda due confronti, a Valencia e Parigi, anche perché nessuno, in sede di pronostico, aveva ipotizzato una V nera da prime posizione nel Vecchio Continente. La squadra è nuova (otto volti diversi) e più giovane. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it