Virtus per crescere serve tempo Udine un' occasione da cogliere al volo
I rimbalzi (concessi ai rivali), i palloni persi, la difesa che non morde. Le ultime due gare di Eurolega – dopo l’esordio scoppiettante con il Real Madrid – creano qualche dubbio nel mondo Virtus. Squadra che non ha ancora uno sponsor per l’Eurolega (ma Massimo Zanetti da questo punto di vista rappresenta una certezza) e che deve fare i conti con rivali che corrono più di lei. E allora? E allora ci sta che la Virtus perda due confronti, a Valencia e Parigi, anche perché nessuno, in sede di pronostico, aveva ipotizzato una V nera da prime posizione nel Vecchio Continente. La squadra è nuova (otto volti diversi) e più giovane. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Virtus, Diouf è sempre al centro: "La V nera mi aiuta a crescere"
Virtus Imola, ora bisogna crescere. Allenamenti e test: bilancio negativo
Serie B Nazionale, il coach di Fabriano, domani ospite dei gialloneri. Nunzi: "Questa Virtus è destinata a crescere»
Triplice fischio ad Andria Si chiude con il risultato di Virtus Andria 3 – 0 Real Siti la gara di ritorno di Coppa Italia Promozione. Nonostante la sconfitta, i nostri ragazzi hanno lottato fino alla fine, facendo esperienza utile per continuare a crescere e guardare c - facebook.com Vai su Facebook
