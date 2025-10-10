Violenza sessuale a Chivasso | ragazzo palpeggia una passante bloccato e arrestato

Un giovane nigeriano, che gode dello status di rifugiato politico, è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Chivasso nei primi giorni di ottobre 2025 con l'accusa di violenza sessuale. Secondo alcuni testimoni e secondo la vittima, avrebbe palpato insistentemente il seno a una. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

In questa notizia si parla di: violenza - sessuale

Salerno, violenza sessuale aggravata nei confronti di due minorenni: arresti domiciliari e braccialetto elettronico per un 45enne

Violenza sessuale su una 18enne a San Zenone, Sangare resta in cella: “Pericoloso e senza autocontrollo”. Lo denunciò pure la ex

Collega accusato di violenza sessuale: “Ha tentato di baciarmi in bagno”

Prosegue il processo per violenza sessuale nei confronti del ginecologo barese - facebook.com Vai su Facebook

Violenza sessuale ad una festa a Pinerolo: il pm chiede 3 anni e 5 mesi, “bugie dai suoi amici” https://lastampa.it/torino/2025/10/09/news/pinerolo_violenza_sessuale_festa_pm-15344716/?ref=twhpv… @LaStampa - X Vai su X

Ragazzina di 15 anni stuprata durante la festa di paese: la denuncia sotto choc e l'orrore in Val d'Aosta - Una ragazzina di 15 anni residente in Valle d'Aosta ha denunciato di aver subito una violenza sessuale durante la notte tra sabato e domenica scorsi. Come scrive leggo.it

Incubo nella notte: ragazzo aggredito e rapinato da tre uomini, poi la tentata violenza sessuale - Nella notte tra lunedì 1 e martedì 2 settembre un ragazzo di 23 anni di origini straniere, da anni residente in città, è stato aggredito e rapinato da tre ... Scrive lanazione.it