Violentata e torturata durante un festino in villa poi abbandonata con mani e piedi legati

Bresciatoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mani e piedi legati, incosciente e abbandonata lungo una strada secondaria: così è stata trovata da un passante, all'alba del'11 settembre, una donna di 47 anni, di origini brasiliane. Un ritrovamento shock che ha dato il via alle indagini serrate dei carabinieri della Compagnia di Salò. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

