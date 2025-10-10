Violentata e torturata durante un festino in villa poi abbandonata con mani e piedi legati
Mani e piedi legati, incosciente e abbandonata lungo una strada secondaria: così è stata trovata da un passante, all'alba del'11 settembre, una donna di 47 anni, di origini brasiliane. Un ritrovamento shock che ha dato il via alle indagini serrate dei carabinieri della Compagnia di Salò. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Una volta in mano ai nazisti #ClorindaMenguzzato fu violentata, fatta azzannare da cani e torturata dal capitano delle #SS #KarlHegenbart e dai suoi assistenti perché rivelasse informazioni sulla #Resistenza.Morì senza parlare il #10ottobre 1944 a #Castello
Norma Cossetto fu una giovane studentessa istriana, che nella notte tra il 4 e 5 ottobre del 1943 fu sequestrata, torturata, violentata e poi gettata ancora viva nella foiba di Villa Surani.