Violentata e picchiata vicino alla stazione di Sondrio rischia un occhio Arrestato un 24enne del Mali
La vittima è stata trovata con i pantaloni abbassati ed evidenti segni sul corpo: morsi, tagli e lividi. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it
In questa notizia si parla di: violentata - picchiata
A Varese una donna violentata e picchiata a sangue dal compagno, ma non vuole denunciarlo e nega lo stupro
Ep.644 – Uccisa da un’auto pirata, fermati 4 ragazzini tra gli 11 e i 13 anni – Anziana di 80 anni picchiata e violentata per rubare 500 euro
Ragazza di 18 anni picchiata e violentata mentre aspetta il treno nel Milanese: “Mi ha trascinata in un bosco”
Violentata, rapinata, picchiata con ferocia. Con l’orecchio strappato a morsi. Ancora adesso questa donna di 44 anni, choccata, in Terapia intensiva ma non in pericolo di vita, non è in grado di spiegare con chiarezza alla polizia l'incubo che ha vissuto lunedì s - facebook.com Vai su Facebook
Picchiata, seviziata, violentata: arrestato 24enne per l'aggressione a Sondrio, un orecchio staccato a morsi. La donna ritrovata in stato di semicoscienza, l'uomo ritrovato con i vestiti sporchi di sangue, è stato incarcerato - X Vai su X