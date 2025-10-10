Violentata e picchiata vicino alla stazione di Sondrio rischia un occhio Arrestato un 24enne del Mali

La vittima è stata trovata con i pantaloni abbassati ed evidenti segni sul corpo: morsi, tagli e lividi. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

