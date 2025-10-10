Vinti 22.500 euro al Lotto grazie a un terno su tutte le ruote

Arezzo, 10 ottobre 2025 – La fortuna bacia la Valdichiana. Festeggia la Toscana grazie al Lotto. Come riporta Agipronews, colpo da 22.500 euro a Civitella Val di Chiana, in provincia di Arezzo, nel concorso di giovedì 9 ottobre. La vittoria è stata realizzata in un punto vendita di Via Aretina Nord, grazie a un terno su tutte le ruote. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 5,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre un miliardo di euro dall'inizio del 2025. 🔗 Leggi su Lanazione.it

