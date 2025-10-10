Vinicio Capossela e Mario Brunello in concerto alla Galleria dell' Accademia di Firenze

Vinicio Capossela e Mario Brunello tornano alla Galleria dell’Accademia di Firenze lunedì 27 ottobre 2025, alle ore 18.00, per riportare in scena – a diciotto anni dalla prima esecuzione del 2007 – il concerto Fuggite, amanti, amor – Rime e lamentazioni per Michelangelo.L’iniziativa fa parte. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

