Villaricca | carabinieri arrestano pusher In casa gli appunti dello spaccio
Il 21enne, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso con hashish, marijuana e materiale per il confezionamento durante un controllo a Villaricca.. Questa notte a Villaricca i carabinieri della locale stazione hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio il 21enne Vincenzo Improta. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato in strada e controllato. Perquisito, è stato trovato in possesso di alcune dosi di hashish e di due telefoni cellulari. La perquisizione è stata estesa anche nell’abitazione dell’uomo e lì sono state trovate altre dosi di droga tra hashish e marijuana. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
