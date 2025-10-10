Villaricca arrestato 21enne per spaccio | in casa trovati hashish marijuana e appunti sul giro di clienti
È finito in manette nella notte Vincenzo Improta, 21 anni, già noto alle forze dell’ordine, arrestato dai carabinieri della stazione di Villaricca con l’accusa di detenzione di droga a fini di spaccio. Il giovane è stato fermato durante . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
In questa notizia si parla di: villaricca - arrestato
Doppia rapina nei bar di Giugliano e Villaricca: arrestato 45enne armato di pistola
Villaricca, scippa una donna ma resta intrappolato in un condominio: arrestato 34enne di Giugliano
Condannato a soli 4 anni di reclusione Pietro De Rosa, 38enne di Giugliano, arrestato per la rapina pluriaggravata al bar Sanremo di Villaricca e per la tentata rapina a un automobilista, al quale aveva cercato di sottrarre l’auto per garantirsi la fuga. Il process - facebook.com Vai su Facebook
Villaricca, arrestano pusher 21enne: in casa gli appunti dello spaccio - Questa notte a Villaricca i carabinieri della locale stazione hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio il 21enne Vincenzo Improta. Riporta ilmattino.it
Firenze, spaccio ai giardini. Arrestato un 21enne: individuato anche grazie al suo cane - La polizia di Stato di Firenze ha arrestato un cittadino italiano di 21 anni con l’accusa di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Come scrive lanazione.it