Villaricca arrestato 21enne per spaccio | in casa trovati hashish marijuana e appunti sul giro di clienti

Teleclubitalia.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È finito in manette nella notte Vincenzo Improta, 21 anni, già noto alle forze dell’ordine, arrestato dai carabinieri della stazione di Villaricca con l’accusa di detenzione di droga a fini di spaccio.   Il giovane è stato fermato durante . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

villaricca arrestato 21enne per spaccio in casa trovati hashish marijuana e appunti sul giro di clienti

© Teleclubitalia.it - Villaricca, arrestato 21enne per spaccio: in casa trovati hashish, marijuana e appunti sul giro di clienti

In questa notizia si parla di: villaricca - arrestato

Doppia rapina nei bar di Giugliano e Villaricca: arrestato 45enne armato di pistola

Villaricca, scippa una donna ma resta intrappolato in un condominio: arrestato 34enne di Giugliano

villaricca arrestato 21enne spaccioVillaricca, arrestano pusher 21enne: in casa gli appunti dello spaccio - Questa notte a Villaricca i carabinieri della locale stazione hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio il 21enne Vincenzo Improta. Riporta ilmattino.it

Firenze, spaccio ai giardini. Arrestato un 21enne: individuato anche grazie al suo cane - La polizia di Stato di Firenze ha arrestato un cittadino italiano di 21 anni con l’accusa di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Come scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Villaricca Arrestato 21enne Spaccio