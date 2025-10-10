Villa Celimontana si rinnova | con il restyling torna anche il Giardino degli agrumi

Romatoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Villa Celimontana sta sperimentando una nuova stagione. Alle sue pendici, su una superficie di 1400 metri quadrati, è stato recentemente realizzato un nuovo vigneto. Ma non è l’unica novità ad interessare la villa.Il Clivo riqualificatoNella giornata del 9 ottobre il sindaco Gualtieri, insieme. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: villa - celimontana

villa celimontana rinnova restylingVilla Celimontana si rinnova: finito il restauro del Clivo, al via i cantieri di riqualificazione del parco - Restauro del Clivo Celimontana e avvio dei cantieri a Villa Celimontana: nuovi percorsi, fontane, giardino degli agrumi e interventi di valorizzazione del parco ... Come scrive ilquotidianodellazio.it

Cerca Video su questo argomento: Villa Celimontana Rinnova Restyling