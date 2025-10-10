Villa Celimontana si rinnova | con il restyling torna anche il Giardino degli agrumi
Villa Celimontana sta sperimentando una nuova stagione. Alle sue pendici, su una superficie di 1400 metri quadrati, è stato recentemente realizzato un nuovo vigneto. Ma non è l’unica novità ad interessare la villa.Il Clivo riqualificatoNella giornata del 9 ottobre il sindaco Gualtieri, insieme. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Stefano Faravelli Verso Capo Horn @adelphiedizioni con @TomGiartosio Festival della Letteratura di Viaggio XVI edizione Roma, 5 Ottobre 2025 [Società Geografica Italiana, Villa Celimontana] @Roma - X Vai su X
