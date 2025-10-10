View Conference a Torino | l’avveniristico mondo del cinema tutto da scoprire
Torino capitale del cinema d’animazione, degli effetti speciali a cui Hollywood dà sempre più spazio e importanza, tra gaming e innovazione. Con l’apporto di chi sempre più crede nell’iniziativa, un evento di fama mondiale ormai da ben 26 anni, come la Fondazione CRT, la Fondazione Sviluppo e Crescita CRT, la Fondazione Compagnia San Paolo, la . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
View Conference 2025, Torino diventa capitale dell'animazione tra premi Oscar e anteprime
View Conference 2025, dal 12 al 17 ottobre: a Torino l'avveniristico mondo del cinema, tutto da scoprire
Join us for “The Future of Filmmaking” panel VIEW Conference 2025. What’s next for cinema? Join our award-winning panel as they share their insights & vision for the future of filmmaking. #janetlewin, Senior VP, GM & Head of Industrial Light & Magic #dou - facebook.com Vai su Facebook
View Conference 2025 porta al cinema Massimo “Kpop Demon Hunters” e “How to train your dragon” - Due proiezioni esclusive al Cinema Massimo di Torino: KPop Demon Hunters il 14 ottobre e How to Train Your Dragon il 16. Come scrive quotidianopiemontese.it
Torino capitale del cinema digitale mondiale: al via la nuova edizione di VIEW Conference - Dal 12 al 17 ottobre 2025 Torino ospita VIEW Conference, evento internazionale su animazione, effetti visivi, cinema e innovazione digitale. Lo riporta quotidianopiemontese.it