Vienna 1900

Viaggio ipnotico nella capitale austriaca tra “Psicoanalisi” e “Secessione”. Il 10 Ottobre è la “ Giornata internazione della Salute Mentale ”, un evento volto a sensibilizzare l’attenzione al benessere psicologico, così come a quello fisico, liberandosi da pregiudizi e tabù a riguardo. D’altra parte, la “ Mens sana” precede il “Corpore sano ” anche nel detto popolare. Al pari del corpo, anche la mente ha le sue difficoltà e chiunque può trovarsi improvvisamente ad attraversare la sua “selva oscura”, disturbato da cambiamenti improvvisi a cui non è preparato, costretto a rallentare il ritmo, a fermarsi, o a chiedere un supporto per ritrovare la salute e la gioia smarrita. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it