Vienna 1900

Puntomagazine.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Viaggio ipnotico nella capitale austriaca tra “Psicoanalisi” e “Secessione”. Il 10 Ottobre è la “ Giornata internazione della Salute Mentale ”, un evento volto a sensibilizzare l’attenzione al benessere psicologico, così come a quello fisico, liberandosi da pregiudizi e tabù a riguardo. D’altra parte, la “ Mens sana” precede il “Corpore sano ” anche nel detto popolare. Al pari del corpo, anche la mente ha le sue difficoltà e chiunque può trovarsi improvvisamente ad attraversare la sua “selva oscura”, disturbato da cambiamenti improvvisi a cui non è preparato, costretto a rallentare il ritmo, a fermarsi, o a chiedere un supporto per ritrovare la salute e la gioia smarrita. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: vienna - viaggio

Il ritorno delle Potenze e l’illusione dell’uguaglianza tra Stati: un viaggio da Vienna a Yalta fino all’Alaska

Baronissi, la Sindaca Anna Petta: “Premiamo il merito scolastico con un viaggio a Vienna per i nostri migliori diplomati”

Comune di Baronissi, la Sindaca Anna Petta: “Premiamo il merito scolastico con un viaggio a Vienna per i nostri migliori diplomati”

Il vetro degli architetti. Vienna 1900-1937 - Con oltre 300 opere provenienti dalla collezione del MAK – Austrian Museum of Applied Arts / Contemporary Artdi Vienna e da collezioni private, Il vetro degli architetti. Secondo arte.it

La città delle donne: le artiste a Vienna dal 1900 al 1938 in mostra al Museo del Belvedere - Al Museo del Belvedere di Vienna è in corso fino al 19 maggio 2019 una retrospettiva dedicata alle donne artiste d’inizio Novecento attive a Vienna. Come scrive finestresullarte.info

Cerca Video su questo argomento: Vienna 1900