Viene spinto da un avversario si rompe il collo e ora rischia la paralisi | l’infortunio choc di Asamoah in Cina – Video

Infortunio choc per Samuel Asamoah, calciatore togolese di 31 anni. Nel corso di un match di seconda divisione in Cina, il calciatore si è rotto il collo dopo aver sbattuto violentemente la testa contro un cartellone pubblicitario al led presente bordo campo. Colpo che rischia di avere conseguenze gravi, visto che per lui adesso si teme addirittura una paralisi. A riferirlo è stato il suo club, il Guangxi Pingguo. Dalle immagini televisive si vede che il 31enne centrocampista subisce una spinta in velocità da un avversario, mentre i due si stavano contendendo un possesso. Nella caduta sbatte violentemente la testa contro il cartellone. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

