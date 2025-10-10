Vieira riavvolge il nastro | Quella Juve era fortissima Ho un solo rimpianto in bianconero Poi ha parlato così della retrocessione in B

Juventusnews24.com | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vieira riavvolge il nastro: «Quella Juve era fortissima. Ho un solo rimpianto in bianconero». Le sue dichiarazioni direttamente dal Festival di Trento. Un anno solo, intenso, vincente e finito nel modo più brusco e inaspettato. Dal palco del  Festival dello Sport  di  Trento, l’attuale tecnico del  Genoa,  Patrick Vieira, ha riaperto il libro dei ricordi, tornando a parlare della sua unica, indimenticabile stagione con la maglia della  Juventus, quella del 20052006. Un’analisi lucida e onesta, che mescola il rimpianto per un ciclo interrotto alla fierezza per quanto conquistato sul campo. Vieira: i ricordi dell’anno a Torino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

vieira riavvolge il nastro quella juve era fortissima ho un solo rimpianto in bianconero poi ha parlato cos236 della retrocessione in b

© Juventusnews24.com - Vieira riavvolge il nastro: «Quella Juve era fortissima. Ho un solo rimpianto in bianconero». Poi ha parlato così della retrocessione in B

In questa notizia si parla di: vieira - riavvolge

Calcio: Genoa; Vieira, con la Juve mi aspetto passi in avanti - Patrick Vieira non ha dubbi presentando la sfida di domenica che vedrà al Ferraris la Juventus di Tudor. Da ansa.it

Vieira elogia il Genoa: "Pari meritato, col Como meglio che con Lecce e Juve" - C’è un gruppo che ha voglia di andare a cercare questi punti e la vittoria. Lo riporta tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Vieira Riavvolge Nastro Juve