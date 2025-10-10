Vieira riavvolge il nastro | Quella Juve era fortissima Ho un solo rimpianto in bianconero Poi ha parlato così della retrocessione in B

Vieira riavvolge il nastro: «Quella Juve era fortissima. Ho un solo rimpianto in bianconero». Le sue dichiarazioni direttamente dal Festival di Trento. Un anno solo, intenso, vincente e finito nel modo più brusco e inaspettato. Dal palco del Festival dello Sport di Trento, l’attuale tecnico del Genoa, Patrick Vieira, ha riaperto il libro dei ricordi, tornando a parlare della sua unica, indimenticabile stagione con la maglia della Juventus, quella del 20052006. Un’analisi lucida e onesta, che mescola il rimpianto per un ciclo interrotto alla fierezza per quanto conquistato sul campo. Vieira: i ricordi dell’anno a Torino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

