Vieira racconta | All’Inter al momento giusto la lo scudetto di Calciopoli va contato alla Juve! Retrocessione in B? Non ci ho mai pensato
Inter News 24 L’allenatore del Genoa, Patrick Vieira, ripercorre la propria carriera da calciatore dal Milan per poi passare alla Juve e all’Inter. Presente sul palco del Festival dello Sport a Trento, il tecnico del Genoa, Patrick Vieira, ricorda i suoi anni da calciatore. L’ex centrocampista ha vestito in Italia le maglie di Milan, Juve e Inter. I MIEI INIZI NEL CALCIO – « Ho iniziato in Senegal, ma il calcio è iniziato quando sono arrivato in Francia. Qua tutto è iniziato, a Dreux. Sono stati i primi passi. A 19 anni capitano del Cannes, momento in cui Zidane era andato a Bordeaux. Qua ho giocato la prima partita da professionista ». 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: vieira - racconta
Vieira si racconta: “Non ho ricevuto chiamate dall’Inter, via prima del Triplete per colpa mia”
