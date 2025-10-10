Vieira | Lo Scudetto di Calciopoli? Vi spiego perché va contato

Gazzetta.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Festival dello sport di Trento, Patrick Vieira parla dello Scudetto vinto con la Juventus e poi tolto per via di Calciopoli: "Eravamo i più forti, per me va contato". Rivivi l'evento in diretta.  . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Vieira: "Lo Scudetto di Calciopoli? Vi spiego perché va contato"

