Vieira | Lo scudetto di Calciopoli? Io lo conto la mia Juve fu la migliore sul campo

Gazzetta.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tecnico del Genoa al Festival dello Sport di Trento: "Mi è dispiaciuto restare solo un anno in bianconero. All'Inter mi sono divertito. Da Capello l'insegnamento più importante". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

vieira lo scudetto di calciopoli io lo conto la mia juve fu la migliore sul campo

© Gazzetta.it - Vieira: "Lo scudetto di Calciopoli? Io lo conto, la mia Juve fu la migliore sul campo"

In questa notizia si parla di: vieira - scudetto

Vieira a DAZN: «Abbiamo giocato contro una Juve che lotta per lo scudetto. Se ho visto dentro la palla di Masini? Abbiamo avuto diverse occasioni per far male ai bianconeri»

Vieira: “Napoli da scudetto ma noi dobbiamo reagire”

Vieira racconta: «All’Inter al momento giusto, la lo scudetto di Calciopoli va contato alla Juve! Retrocessione in B? Non ci ho mai pensato»

vieira scudetto calciopoli ioVieira: “Lo scudetto del 2006 vinto con la Juventus lo sento mio. A Torino stavo bene, mi è dispiaciuto…” - Ecco le sue parole riprese da Tmw:  Capello quando lo hai ritrovato in Italia tornando alla Juventus, lo ... Lo riporta tuttojuve.com

vieira scudetto calciopoli ioPatrick Vieira: «Io e Ibrahimovic ci scontravamo in allenamento, ma siamo amici. Con Mourinho all'Inter è finita male per colpa mia. Mi manca vedere i figli crescere» - L'allenatore del Genoa: «Ha ragione Velasco: un allenatore deve uccidere il giocatore che è stato. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Vieira Scudetto Calciopoli Io