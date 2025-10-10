Vieira | Ecco perché non sono sceso in Serie B con la Juve

Gazzetta.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Festival dello sport di Trento, Patrick Vieira racconta perché ha deciso di non seguire la Juventus in Serie B. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

vieira ecco perch233 non sono sceso in serie b con la juve

© Gazzetta.it - Vieira: "Ecco perché non sono sceso in Serie B con la Juve"

In questa notizia si parla di: vieira - perch

Cerca Video su questo argomento: Vieira Perch233 Sono Sceso