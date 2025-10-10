Vie di fuga ostruite ed eccesso di materiali infiammabili | il Comune ' sfratta' l' associazione

Casertanews.it | 10 ott 2025

Il Comune di Aversa presenta lo sfratto all’associazione “Il Dono”. Il dirigente Giovanni Gangi ha intimato ai rappresentanti dell’associazione di rilasciare l’immobile comunale utilizzato come sede entro 10 giorni. Decorso il termine si procederà con lo sgombero coatto da parte della polizia. 🔗 Leggi su Casertanews.it

