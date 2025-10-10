Vie di fuga ostruite ed eccesso di materiali infiammabili | il Comune ' sfratta' l' associazione
Il Comune di Aversa presenta lo sfratto all’associazione “Il Dono”. Il dirigente Giovanni Gangi ha intimato ai rappresentanti dell’associazione di rilasciare l’immobile comunale utilizzato come sede entro 10 giorni. Decorso il termine si procederà con lo sgombero coatto da parte della polizia. 🔗 Leggi su Casertanews.it
In questa notizia si parla di: fuga - ostruite
Fine settembre o inizio ottobre, solo noi due nelle Langhe! Questi sono i mesi perfetti per una fuga romantica nelle Langhe. Colazione con prodotti tipici piemontesi, spa, camino, tartufo e calici al tramonto. Ancora disponibilità il 2–3 ottobre e alcune notti infras - facebook.com Vai su Facebook
Chi è Tyler Robinson, il ventiduenne arrestato per l'omicidio di Charlie Kirk. Il giovane era in fuga da mercoledì. È stato arrestato oggi e accusato di omicidio, possesso illegale di armi e ostruzione della giustizia. Di Giulio Silvano - X Vai su X