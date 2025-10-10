Videogiochi | 7 italiani su 10 li usano per ridurre stress e ansia Il 54% li usa per aumentare la felicità

Quotidiano.net | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pesaro, 10 settembre 2025 – Spesso demonizzati, i videogiochi aiuterebbero a stare bene. Dopo la svolta la rivoluzione degli  exergames, i videogiochi che aiutano a combattere l’Alzheimer, arriva ora l’ultima scoperta sui videogame:  riducono stress e ansia, stimolano creatività e favoriscono la felicità. Ma non solo. Giocare alla consolle serve anche al lavoro: sviluppa problem solving, pensiero critico e gioco di squadra.  Lo rileva ‘ The power of play ’, uno studio condotto su 24mila videogiocatori di 21 Paesi, tra cui l'Italia, presentato oggi in occasione della Giornata mondiale sulla salute mentale durante il festival di Pesaro sui videogiochi a impatto sociale  Cosa dice la ricerca. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

videogiochi 7 italiani su 10 li usano per ridurre stress e ansia il 54 li usa per aumentare la felicit224

© Quotidiano.net - Videogiochi: 7 italiani su 10 li usano per ridurre stress e ansia. “Il 54% li usa per aumentare la felicità”

In questa notizia si parla di: videogiochi - italiani

videogiochi 7 italiani 10Studio su videogiochi, '7 su 10 giocano per ridurre lo stress' - Lo rileva "The power of play", uno studio condotto su 24mila videogiocatori di 21 Paesi tra cui l'Italia, presentato a Pesaro in occasione della Giornata mondiale sulla salute mentale durante il ... Secondo msn.com

videogiochi 7 italiani 10Videogiochi: 7 italiani su 10 li usano per ridurre stress e ansia. “Il 54% li usa per aumentare la felicità” - 24mila videogiocatori di 21 Paesi, tra cui l'Italia, presentato oggi in occasione della Giornata mondiale sulla salute mentale durante il festival di Pesaro sui ... Lo riporta quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Videogiochi 7 Italiani 10