Videogiochi | 7 italiani su 10 li usano per ridurre stress e ansia Il 54% li usa per aumentare la felicità
Pesaro, 10 settembre 2025 – Spesso demonizzati, i videogiochi aiuterebbero a stare bene. Dopo la svolta la rivoluzione degli exergames, i videogiochi che aiutano a combattere l’Alzheimer, arriva ora l’ultima scoperta sui videogame: riducono stress e ansia, stimolano creatività e favoriscono la felicità. Ma non solo. Giocare alla consolle serve anche al lavoro: sviluppa problem solving, pensiero critico e gioco di squadra. Lo rileva ‘ The power of play ’, uno studio condotto su 24mila videogiocatori di 21 Paesi, tra cui l'Italia, presentato oggi in occasione della Giornata mondiale sulla salute mentale durante il festival di Pesaro sui videogiochi a impatto sociale Cosa dice la ricerca. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
