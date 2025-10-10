VIDEO Madre e figlio uccisi | il dolore di Paupisi l’ultimo viaggio di Elisa e Cosimo

Tempo di lettura: 2 minuti Un silenzio carico di dolore ha avvolto Paupisi oggi pomeriggio, mentre centinaia di persone hanno partecipato ai funerali di Elisa Polcino, 49 anni, e di suo figlio Cosimo Ocone, 15 anni, entrambe vittime di una tragedia familiare che ha scosso l’intera comunità. La figlia sedicenne Antonia, unica superstite della strage, resta ricoverata in prognosi riservata. Le salme sono arrivate dall’obitorio dell’ospedale di Benevento nella chiesa di Santa Maria del Bosco, dove ad accoglierle c’erano cittadini, parenti, amici e rappresentanti delle istituzioni locali. Il sindaco Salvatore Coletta aveva proclamato il lutto cittadino, con bandiere listate a lutto e negozi chiusi, per rendere omaggio alle due vittime. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

