VIDEO Madre e figlio uccisi | il dolore di Paupisi l’ultimo viaggio di Elisa e Cosimo
Tempo di lettura: 2 minuti Un silenzio carico di dolore ha avvolto Paupisi oggi pomeriggio, mentre centinaia di persone hanno partecipato ai funerali di Elisa Polcino, 49 anni, e di suo figlio Cosimo Ocone, 15 anni, entrambe vittime di una tragedia familiare che ha scosso l’intera comunità. La figlia sedicenne Antonia, unica superstite della strage, resta ricoverata in prognosi riservata. Le salme sono arrivate dall’obitorio dell’ospedale di Benevento nella chiesa di Santa Maria del Bosco, dove ad accoglierle c’erano cittadini, parenti, amici e rappresentanti delle istituzioni locali. Il sindaco Salvatore Coletta aveva proclamato il lutto cittadino, con bandiere listate a lutto e negozi chiusi, per rendere omaggio alle due vittime. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: madre - figlio
Paupisi, madre e figlio uccisi con una pietra da dodici chili: l’autopsia conferma la brutalità della strage familiare - Una pietra di circa dodici chili, raccolta nel giardino di casa, sarebbe l’arma con cui Salvatore Ocone, 58 anni, ha ucciso la moglie Elisa Polcino, 49 anni, e il figlio Cosimo, di appena 15. Lo riporta agro24.it
Strage nel Sannio, anche il 15enne morto sul colpo. Venerdì funerali di madre e figlio, uccisi a colpi di pietra - Anche Cosimo Ocone, come la madre, Elisa Polcino, è morto quasi subito, colpito alla testa dal padre, Salvatore Ocone, 58 anni ... fanpage.it scrive