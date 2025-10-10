VIDEO | Inaugurato il restauro dei portoni d’ingresso della Cattedrale

È stato inaugurato il restauro dei tre portoni di ingresso della Cattedrale di Arezzo. L’intervento, ha previsto la pulitura delle superfici dei portoni lignei, la revisione delle vecchie stuccature e, nel caso non fossero più coerenti al materiale circostante, sostituite. In un secondo momento. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

video inaugurato restauro portoniArezzo, inaugurato il restauro dei portoni d’ingresso della Cattedrale - L’intervento, ha previsto la pulitura delle superfici dei portoni lignei, la revisione delle vecchie stuccature e ... toscanaoggi.it scrive

