Civitanova Marche, 10 ottobre 2025 – La battaglia contro gli abbandoni selvaggi dei rifiuti e contro le violazioni alle regole della raccolta Porta a Porta si arricchisce di un altro capitolo con l’arrivo delle video-fototrappole, strumento di cui il Comune di Civitanova ha deciso di dotarsi nell’ambito di un progetto sperimentale che costerà 36.000 euro. Dovrebbero servire a individuare gli sporcaccioni e a multarli. Al momento, sul fronte delle sanzioni, si registra un mezzo fallimento e la giunta è costretta a prenderne atto mentre ammette che “l’attività di vigilanza ordinaria, pur assicurata dalla Polizia Locale e dagli altri organi competenti, non sempre risulta sufficiente a garantire un’azione di prevenzione e contrasto capillare, a causa della diffusione territoriale del fenomeno e della difficoltà di cogliere in flagranza gli autori delle violazioni”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Video e fototrappole contro i furbetti dei rifiuti