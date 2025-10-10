VIDEO | Così agiva la coppia che riforniva i pusher dal ristorante

Genovatoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel video il modus operandi della coppia che riforniva i pusher genovesi e che è stata scoperta dalla polizia locale nell'ambito di una maxi indagine con trentadue indagati, venti persone portate in carcere, una decina di denunce a piede libero, un obbligo di firma quotidiano e un divieto di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

