VIDEO | Anche Arezzo celebra la giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro

Arezzonotizie.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 18 ottobre sarà celebrata ad Arezzo la 75esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro. La manifestazione si svolgerà con il seguente programma.Ore 8.30 - Deposizione di una corona di alloro presso il monumento dedicato alle vittime degli infortuni sul lavoro (via. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: arezzo - celebra

Arezzo celebra San Donato: mercoledì 6 agosto l’Offerta del Cero e il gran finale con i fuochi d’artificio

Arezzo celebra i giovani talenti nella Working Equitation!

Confartigianato Arezzo celebra tre nuovi Maestri Artigiani: eccellenza e tradizione toscana

video arezzo celebra giornataVIDEO | Anche Arezzo celebra la giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro - Sabato 18 ottobre sarà celebrata ad Arezzo la 75esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro. Come scrive arezzonotizie.it

video arezzo celebra giornataVideo Arezzo Carpi (3-1)/ Gol e highlights: Tavernelli completa la rimonta! (Serie C, 27 settembre 2025) - 1) gol e highlights della partita valevole per il settimo turno del girone B del torneo di Serie C, stagione 2025/2026. Da ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Video Arezzo Celebra Giornata