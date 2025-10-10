VIDEO | Anche Arezzo celebra la giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro
Sabato 18 ottobre sarà celebrata ad Arezzo la 75esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro. La manifestazione si svolgerà con il seguente programma.Ore 8.30 - Deposizione di una corona di alloro presso il monumento dedicato alle vittime degli infortuni sul lavoro (via. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
In questa notizia si parla di: arezzo - celebra
Arezzo celebra San Donato: mercoledì 6 agosto l’Offerta del Cero e il gran finale con i fuochi d’artificio
Arezzo celebra i giovani talenti nella Working Equitation!
Confartigianato Arezzo celebra tre nuovi Maestri Artigiani: eccellenza e tradizione toscana
? Ultimi giorni per iscriversi alle Finali del Progetto Sport Fabio Mangilli e Adriano Capuzzo! Dal 10 al 12 ottobre all’Arezzo Equestrian Centre, la FISE celebra per il terzo anno consecutivo i giovani talenti di Concorso Completo e Dressage in un unico grand - facebook.com Vai su Facebook
Confartigianato Arezzo celebra tre nuovi Maestri Artigiani: eccellenza e tradizione toscana - X Vai su X
VIDEO | Anche Arezzo celebra la giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro - Sabato 18 ottobre sarà celebrata ad Arezzo la 75esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro. Come scrive arezzonotizie.it
Video Arezzo Carpi (3-1)/ Gol e highlights: Tavernelli completa la rimonta! (Serie C, 27 settembre 2025) - 1) gol e highlights della partita valevole per il settimo turno del girone B del torneo di Serie C, stagione 2025/2026. Da ilsussidiario.net