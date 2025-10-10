VIDEO | Al via la campagna di vaccinazione antinfluenzale | Proteggete voi ma anche gli altri

Modenatoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Parte ufficialmente anche quest’anno la campagna di vaccinazione antinfluenzale promossa congiuntamente da Azienda USL di Modena, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena e Ospedale di Sassuolo SpA, in collaborazione con Medici di medicina generale e Pediatri di libera scelta su tutto il. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: campagna - vaccinazione

Vaccinazione antinfluenzale e contro il Covid, dal 1° ottobre parte la campagna

Influenza e Covid: dal 1° ottobre parte la campagna di vaccinazione

Via dalle Rsa l’1 ottobre la campagna di vaccinazione contro infuenza e Covid

video via campagna vaccinazioneINFLUENZA 2025, AL VIA LA CAMPAGNA VACCINALE: PRONTE 167MILA DOSI - Nel video Luca Baldino, Direttore Generale Azienda Ospedaliero Universitaria Modena, Alessandra Fantuzzi, Direttrice Servizio Igiene pubblica Azienda Usl Modena e Franca Pirolo, Presidente Associazion ... Come scrive tvqui.it

Al via la campagna vaccinale, ma a macchia di leopardo - Policlinico e Asl Bari inizieranno nei prossimi giorni, somministrazioni anche da parte di medici di famiglia e farmacisti. Scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Video Via Campagna Vaccinazione