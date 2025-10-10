Victoria Beckham senza filtri nel documentario su Netflix | dalle spese folli alla prima gravidanza dall' ossessione per i riflettori ai disturbi alimentari

Su Netflix il documentario in tre parti in cui la stilista ed ex Posh Spice si mette a nudo ricordando gli alti e bassi della sua vita. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Victoria Beckham senza filtri nel documentario su Netflix: dalle spese folli alla prima gravidanza, dall'ossessione per i riflettori ai disturbi alimentari

Victoria Beckham e il suo passato con un disturbo alimentare, che l'ha portata a controllare il proprio peso in modi «incredibilmente malsani» - Nella docuserie Netflix a lei dedicata, la stilista ed ex delle Spice Girls racconta come l’ossessione dei media per il suo aspetto fisico abbia influenzato profondamente la sua «percezione della real ... Si legge su vanityfair.it

Victoria Beckham parla per la prima volta del suo devastante disturbo alimentare e ammette: ''Ero diventata molto brava a mentire'' - Victoria Beckham si è aperta senza filtri sulla sua lunga battaglia con un disturbo alimentare nella nuova docuserie Netflix che porta il suo nome. gossip.it scrive