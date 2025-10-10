La carriera di Victoria Beckham è stata decisamente particolare, se la si guarda sotto l’aspetto dell’apprezzamento da parte del pubblico. Adorata insieme alle Spice Girls, poi criticata per il suo tentativo di cambio carriera radicale. Generalmente finita nel dimenticatoio per svariati anni, per quanto riguarda il pubblico di massa, è poi riuscita a tornare in auge, fianco a fianco con il marito David Beckham. Di certo “recentemente” è stata aiutata dal documentario Netflix che ha gettato luce sulla sua vita di coppia, pur concentrandosi però sul percorso del marito. Si può dire l’abbia resa molto più “umana” e avvicinabile. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Victoria Beckham, la verità sul ritorno con le Spice Girls: “David mi ha ricattata”