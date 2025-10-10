Victoria Beckham la rivelazione inedita | David mi ha spinta alla reunion delle Spice Girls

Victoria Beckham ha svelato un retroscena inedito sulla reunion delle Spice Girls del 2008. Nella docuserie autobiografica in tre episodi disponibile su Netflix, la stilista e cantante ha raccontato che fu il marito David Beckham a convincerla, o meglio a farla sentire in colpa, per tornare sul palco con la band che l’ha resa famosa. Ecco le sue parole. David: “I nostri figli non avevano mai visto la loro mamma come una Spice Girl!”. La protagonista della docuserie ha raccontato: “David mi ha detto: sarebbe bello per i bambini vederti fare questo”. L’ex calciatore ha poi aggiunto divertito: “I nostri figli non avevano mai visto la loro mamma come una Spice Girl!”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

