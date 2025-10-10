Victoria Beckham la rivelazione inedita | David mi ha spinta alla reunion delle Spice Girls

Quotidiano.net | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Victoria Beckham ha svelato un retroscena inedito sulla reunion delle Spice Girls del 2008. Nella docuserie autobiografica in tre episodi disponibile su Netflix, la stilista e cantante ha raccontato che fu il marito David Beckham a convincerla, o meglio a farla sentire in colpa, per tornare sul palco con la band che l’ha resa famosa. Ecco le sue parole. David: “I nostri figli non avevano mai visto la loro mamma come una Spice Girl!”. La protagonista della docuserie ha raccontato: “David mi ha detto: sarebbe bello per i bambini vederti fare questo”. L’ex calciatore ha poi aggiunto divertito: “I nostri figli non avevano mai visto la loro mamma come una Spice Girl!”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

