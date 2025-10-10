Victoria Beckham la rivelazione inedita | David mi ha spinta alla reunion delle Spice Girls
Victoria Beckham ha svelato un retroscena inedito sulla reunion delle Spice Girls del 2008. Nella docuserie autobiografica in tre episodi disponibile su Netflix, la stilista e cantante ha raccontato che fu il marito David Beckham a convincerla, o meglio a farla sentire in colpa, per tornare sul palco con la band che l’ha resa famosa. Ecco le sue parole. David: “I nostri figli non avevano mai visto la loro mamma come una Spice Girl!”. La protagonista della docuserie ha raccontato: “David mi ha detto: sarebbe bello per i bambini vederti fare questo”. L’ex calciatore ha poi aggiunto divertito: “I nostri figli non avevano mai visto la loro mamma come una Spice Girl!”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: victoria - beckham
David e Victoria Beckham a Capri per una vacanza glamour
Il vestito da sposa e il ballo rubato della suocera: perché il figlio Brooklyn ha rotto con i Beckham. Il terrore di Victoria e l’amicizia con Meghan Markle
Victoria Beckham rimprovera il marito David per il suo look: “Che cosa hai fatto? È orribile”
Victoria Beckham confessa nella docuserie Netflix che David l’ha convinta a tornare con le Spice Girls nel 2008 “usando i figli come arma” Ma fu allora che capì: “Non appartenevo più a quel palco” - facebook.com Vai su Facebook
Victoria Beckham si racconta senza filtri: la serie Netflix che svela il dietro le quinte del suo brand di moda - X Vai su X
Victoria Beckham, la rivelazione inedita: “David mi ha spinta alla reunion delle Spice Girls” - Le confessioni della ex Posh Spice nella docuserie in onda su Netflix. Come scrive quotidiano.net
Victoria Beckham, cinque rivelazioni shock dal documentario Netflix - Dalla lotta con i disturbi alimentari ai segreti sul red carpet, fino alla reunion con le Spice Girls: i momenti più intimi e inediti della star svelati nella docuserie. Segnala panorama.it