Victoria Beckham festeggia la sua nuova serie Netflix con le amiche Spice Girls tranne una – LE FOTO

Le Spice Girls sono tornate, di nuovo. Almeno solo in parte, tranne Mel B. L’occasione della piccola reunion sul red carpet è stata la premiere di Londra, mercoledì 8 settembre, della docuserie Netflix “Victoria Beckham “. Al The Curzon Mayfair hanno sfilato Geri Halliwell con il marito Christian Horner e la figlia 12enne Olivia. C’erano anche Emma Bunton con il figlio 18enne Beau Bunton Jones, infine Mel C. Assente Mel B probabilmente per motivi personali. La famiglia Beckham si è sottoposta anche ai flash dei paparazzi posando con eleganza. C’erano Cruz Beckham, Jackie Apostel, Romeo Beckham, Harper Beckham, Victoria Beckham e David Beckham. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

