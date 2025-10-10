?Victoria Beckham e il suo passato con un disturbo alimentare che l' ha portata a controllare il proprio peso in modi incredibilmente malsani
Nella docuserie Netflix a lei dedicata, la stilista ed ex delle Spice Girls racconta come l’ossessione dei media per il suo aspetto fisico abbia influenzato profondamente la sua «percezione della realtà». Specie ai tempi del suo primo parto. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Victoria Beckham, cinque rivelazioni shock dal documentario Netflix - Dalla lotta con i disturbi alimentari ai segreti sul red carpet, fino alla reunion con le Spice Girls: i momenti più intimi e inediti della star svelati nella docuserie. Scrive panorama.it
Victoria Beckham racconta il suo disturbo alimentare nel doc Netflix: "Ero molto brava a mentire" - Victoria Beckham, 51 anni, ex Posh Spice e oggi stilista di successo, rompe il silenzio sul suo passato difficile con i disturbi alimentari nella nuova docuserie “Victoria Beckham”, in streaming su Ne ... Secondo msn.com