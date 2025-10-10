?Victoria Beckham e il suo passato con un disturbo alimentare che l' ha portata a controllare il proprio peso in modi incredibilmente malsani

Vanityfair.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella docuserie Netflix a lei dedicata, la stilista ed ex delle Spice Girls racconta come l’ossessione dei media per il suo aspetto fisico abbia influenzato profondamente la sua «percezione della realtà». Specie ai tempi del suo primo parto. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

victoria beckham e il suo passato con un disturbo alimentare che l ha portata a controllare il proprio peso in modi incredibilmente malsani

© Vanityfair.it - ?Victoria Beckham e il suo passato con un disturbo alimentare, che l'ha portata a controllare il proprio peso in modi «incredibilmente malsani»

In questa notizia si parla di: victoria - beckham

David e Victoria Beckham a Capri per una vacanza glamour

Il vestito da sposa e il ballo rubato della suocera: perché il figlio Brooklyn ha rotto con i Beckham. Il terrore di Victoria e l’amicizia con Meghan Markle

Victoria Beckham rimprovera il marito David per il suo look: “Che cosa hai fatto? È orribile”

victoria beckham suo passatoVictoria Beckham, cinque rivelazioni shock dal documentario Netflix - Dalla lotta con i disturbi alimentari ai segreti sul red carpet, fino alla reunion con le Spice Girls: i momenti più intimi e inediti della star svelati nella docuserie. Scrive panorama.it

victoria beckham suo passatoVictoria Beckham racconta il suo disturbo alimentare nel doc Netflix: "Ero molto brava a mentire" - Victoria Beckham, 51 anni, ex Posh Spice e oggi stilista di successo, rompe il silenzio sul suo passato difficile con i disturbi alimentari nella nuova docuserie “Victoria Beckham”, in streaming su Ne ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Victoria Beckham Suo Passato