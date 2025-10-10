Vicini ai cittadini di Gaza | mobilitazione da piazza de Nava a piazza Italia

"It's just a mass murder, a killing, a torture, a nightmare". Queste le parole pronunciate dal dr Nada Abu Alrub, medico specialista in emergenza, volontaria presso l'ospedale al-Shifa di Gaza, nel corso di un'intervista rilasciata alla BBC il 23.9.2025. L'ospedale al-Shifa, una delle strutture. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

vicini cittadini gaza mobilitazioneLe navi della Flotilla a meno di 80 miglia da Gaza. Genova pronta alla mobilitazione - Da Music For Peace ai camalli del Calp massima attenzione sul destino delle imbarcazioni pronte a sfidare il blocco israeliano ... rainews.it scrive

vicini cittadini gaza mobilitazioneFlotilla diffida il governo Meloni: “Garantisca sicurezza”. Trump: “Sentito Netanyahu, vicini a un accordo su Gaza” - La fregata Fasan sta raggiungendo la flotta umanitaria diretta nella Striscia ... Lo riporta fanpage.it

