Vicini ai cittadini di Gaza | mobilitazione da piazza de Nava a piazza Italia
"It's just a mass murder, a killing, a torture, a nightmare". Queste le parole pronunciate dal dr Nada Abu Alrub, medico specialista in emergenza, volontaria presso l'ospedale al-Shifa di Gaza, nel corso di un'intervista rilasciata alla BBC il 23.9.2025. L'ospedale al-Shifa, una delle strutture. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
In questa notizia si parla di: vicini - cittadini
Cultura e non solo, i tesserati di Rinnoviamo Forlì si confrontano in una cena conviviale: "Vicini ai bisogni dei cittadini"
Sciopero generale, Zangrillo: “Ha aderito solo il 7% dei dipendenti pubblici. Vicini ai cittadini”
Il nuovo centro medico . Tre hub per più discipline: "Siamo vicini ai cittadini"
La Circoscrizione 6 sbarca su Instagram: "Più vicini ai cittadini anche online” - X Vai su X
Continua il percorso di semplificazione della Pubblica amministrazione: servizi più veloci, efficienti e vicini a cittadini e imprese. Abbiamo approvato in prima lettura al Senato il disegno di legge sulle semplificazioni: un passo concreto per rendere le amministr - facebook.com Vai su Facebook
Le navi della Flotilla a meno di 80 miglia da Gaza. Genova pronta alla mobilitazione - Da Music For Peace ai camalli del Calp massima attenzione sul destino delle imbarcazioni pronte a sfidare il blocco israeliano ... rainews.it scrive
Flotilla diffida il governo Meloni: “Garantisca sicurezza”. Trump: “Sentito Netanyahu, vicini a un accordo su Gaza” - La fregata Fasan sta raggiungendo la flotta umanitaria diretta nella Striscia ... Lo riporta fanpage.it