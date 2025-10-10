Vicenza-Virtus Verona sabato 11 ottobre 2025 ore 17 | 30 | formazioni quote pronostici

Infobetting.com | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel girone A di Serie C il Vicenza di Gallo ha già messo tutte alle spalle con un cammino fatto da 7 vittorie e un pareggio; quest’oggi è di scena al Menti la Virtus Verona di Fresco.  I berici hanno numeri da autentico dominatore della categoria, con appena 2 gol al passivo e tutte vittorie in casa. L’unica squadra che sta resistendo è il Lecco, già a -4 . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

vicenza virtus verona sabato 11 ottobre 2025 ore 17 30 formazioni quote pronostici

© Infobetting.com - Vicenza-Virtus Verona (sabato 11 ottobre 2025 ore 17:30): formazioni, quote, pronostici

In questa notizia si parla di: vicenza - virtus

vicenza virtus verona sabatoVicenza-Virtus Verona, dove vedere la partita in streaming TV e diretta LIVE - Scopri dove vedere la partita gratis in streaming LIVE e diretta TV: si affrontano Vicenza e Virtus Verona in Serie C ... Si legge su msn.com

vicenza virtus verona sabatoL.R. VicenzaVirtus Verona: info biglietti, sabato 11 ottobre - Virtus Verona, nona giornata del campionato di Serie Sky Wifi - Scrive vicenzareport.it

Cerca Video su questo argomento: Vicenza Virtus Verona Sabato