Vicenza-Virtus Verona sabato 11 ottobre 2025 ore 17 | 30 | formazioni quote pronostici convocati Vittoria biancorossa senza subire gol

Nel girone A di Serie C il Vicenza di Gallo ha già messo tutte alle spalle con un cammino fatto da 7 vittorie e un pareggio; quest’oggi è di scena al Menti la Virtus Verona di Fresco. I berici hanno numeri da autentico dominatore della categoria, con appena 2 gol al passivo e tutte vittorie in casa. L’unica squadra che sta resistendo è il Lecco, già a -4 . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

