viaggio nel tempo con la disfida di s fortunato

Lanazione.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

TODI – Quattro giorni di rievocazione storica con cortei e tornei d’arme per ricordare il Santo Patrono, quel vescovo Fortunato che difese la città da un assalto dei Goti in un’epoca di transizione tra l’Impero romano e la cristianità nascente. La città è pronta per la grande "Disfida" nel centro storico, trasformato in un palcoscenico medievale, con spettacoli, cortei, giocolieri, falconieri e gare di tiro con l’arco. Oltre al torneo, ci saranno la mostra mercato “Tipico Todi“, il Banchetto medievale, le esibizioni di tamburini, sbandieratori, giullari, falconieri, tutto corredato da danze medievali, combattimenti d’arme a contatto pieno, concerti e appuntamenti a tema. 🔗 Leggi su Lanazione.it

