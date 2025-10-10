Viaggio in anteprima all' interno della mostra di Chagall | le foto dell' esposizione ai Diamanti

Ferraratoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un viaggio nei colori e nei suoni dell’arte di Marc Chagall. E’ quello che è possibile fare a Palazzo dei Diamanti a partire da sabato 11 ottobre (e fino all'8 febbraio 2026). La mostra 'Chagall, testimone del suo tempo' - organizzata dalla Fondazione Ferrara Arte e Arthemisia, a cura di Paul. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: viaggio - anteprima

Un viaggio nel Great American Songbook: Richard Marx annuncia il nuovo disco ed il singolo oggi pubblicato in anteprima.

Tutto in una notte. "Nun ve trattengo" è un viaggio notturno per Roma alla scoperta di Franco Califano: la clip in anteprima con Mita Medici

Un viaggio tra jazz e memoria: Riccardo Arrighini Trio feat. Paul Wertico in anteprima per la nuova stagione dell’Auditorium Le Fornaci

Roma, ecco il Festival della Letteratura di Viaggio: in anteprima la mostra dedicata a Hugo Pratt, il maestro del fumetto internazionale. Il programma - “Isole e Mare, Oceani” è il claim della sedicesima edizione del Festival della Letteratura di Viaggio che torna anche quest’anno, a Roma, dal 26 settembre al prossimo 5 ottobre, con un’anteprima dal ... Secondo ilmessaggero.it

Anteprima mondiale ad Assisi della mostra 'The Canticle' - Un inno universale di lode dedicato a San Francesco per la creazione, che prende vita attraverso un'esperienza con immagini innovative e musica coinvolgente, il tutto arricchito dalla voce di frate ... Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Viaggio Anteprima Interno Mostra