La capitale serba si erge maestosa alla confluenza tra Sava e Danubio, dove ogni pietra racconta millenni di storia. Passeggiando per le vie di Stari Grad, il centro storico, si percepisce immediatamente l’energia di una città che ha saputo reinventarsi senza mai dimenticare le proprie radici. La Fortezza di Kalemegdan, simbolo indiscusso di Belgrado, domina il paesaggio urbano con la sua imponente presenza: qui, tra bastioni ottomani e resti romani, il tramonto dipinge di oro le acque del fiume, creando uno spettacolo che toglie il fiato. I quartieri bohémien di Skadarlija risuonano delle note malinconiche della musica tradizionale serba, mentre i locali storici come “Tri šešira” mantengono viva l’atmosfera dell’antica Belgrado. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Viaggio alla scoperta della Serbia