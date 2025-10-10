Viaggio ad Asiago dove giocavano a hockey prima ancora che si chiamasse hockey
Dal gelo delle strade con la “scrognola” cent'anni fa al sogno europeo, fino al ritorno tra i giovani: storia di una squadra che non smette mai di rinascere, persino nelle letterine a Babbo Natale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
