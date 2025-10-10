Viaggi in Europa nuove regole in volo | cosa cambia per il passaporto
Viaggi in aereo, si cambia: da domenica 12 ottobre 2025 entra in vigore il nuovo Ees ( EntryExit System ), il sistema digitale che sostituisce il tradizionale timbro sul passaporto con impronte digitali e fotografie. Una novità che interesserà tutti i viaggiatori extra-Ue, inclusi i cittadini britannici, diretti nei Paesi dell’ area Schengen anche per soggiorni brevi. Che cos’è l’Ees e chi riguarda. Il nuovo sistema sarà operativo in modo graduale: l’obiettivo è raggiungere la piena implementazione entro il 9 aprile 2026, come previsto dal Regolamento Ue 20251534 pubblicato a luglio. L’Ees è un sistema elettronico di registrazione delle entrate e delle uscite dei cittadini non appartenenti all’Unione Europea che entrano nello spazio Schengen per soggiorni di breve durata, fino a 90 giorni ogni 180. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
In questa notizia si parla di: viaggi - europa
