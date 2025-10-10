Astral infomobilità di nuovo Ben trovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio trafficato il raccordo anulare in carreggiata esterna permangono code per un incidente avvenuto in precedenza in via di risoluzione tra Tuscolana e il bivio per la A24 Roma Teramo in interna procede a rilento tra Cassia Veientana e Salaria e a seguire abbiamo code a tratti tra Nomentana e Prenestina andiamo sul tratto Urbano della A24 rallentamenti per traffico tra torce fare il raccordo in uscita dalla capitale ancora qualche problema anche per chi viaggia verso il litorale sulla via del mare rallentamenti tra il raccordo è bitinia e sulla Colombo traffico rallentato tra via di Mezzocammino e via di Acilia siamo in chiusura nella capitale è in corso lo sciopero del trasporto pubblico che coinvolge solo la rete Atac tuttavia non ci sono disagi al momento e servizi risulta regolare su tutte le linee metropolitane e sulla ferrotramvia termini-centocelle sono possibili riduzioni di servizio per la rete di superficie alle 20 è terminata la seconda fascia di garanzia quindi l'agitazione proseguirà fino al termine del servizio ricordiamo che lo sciopero non coinvolge il personale della rete regionale Cotral e il personale di Trenitalia Inoltre è sempre per il trasporto pubblico ricordiamo che domani sabato 11 ottobre la Metro B1 aprirà alle ore 10:30 per operazioni di collaudo di nuovi convogli Dunque nella tratta Bologna Ionio durante la sospensione sarà attivo un servizio di bus sostitutivi la Francesca Loiacono e altra l'infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-10-2025 ore 20:25