ancora trafficato il raccordo anulare in carreggiata esterna code a tratti dalla Roma Fiumicino alla Tuscolana è più avanti file tra Tor Bella Monaca e Tiburtina in interna si sta in coda tra Cassia e sala poi rallentamenti tra Nomentana e Prenestina andiamo sulla Roma Fiumicino code per traffico intenso tra via della Magliana & via del Cappellaccio in direzione Eur ci spostiamo sul tratto Urbano A24 rallentamenti e code per traffico dalla tangenziale est fino al Raccordo in uscita dalla capitale per chi viaggia verso il litorale abbiamo ancora code sulla via del mare tra il raccordo in Vitinia sulla Colombo tra via di Mezzocammino e via di Acilia sulla Pontina traffico rallentato tra il raccordo è Spinaceto in direzione Latina infine sulla Cassia Veientana un'auto in panne sta causa disagi alla circolazione con code tra Prima porta e Formello in direzione Viterbo restando in zona sulla Braccianese Claudia code per cantieri attivi tra via Paravia e Osteria Nuova in lezione di Bracciano

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-10-2025 ore 19:10