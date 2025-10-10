Astral infomobilità Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio non migliora la situazione raccordo anulare in carreggiata esterna traffico intenso è rallentato con code a tratti dalla Roma Fiumicino alla Tuscolana è più avanti incolonnamenti tra Prenestina e Bufalotta in carreggiata interna si tratti un fa le Salaria poi code tra Nomentana e Tiburtina è ancora rallentamenti tra Ardeatine Pontina ci spostiamo sulla Roma Fiumicino traffico rallentato tra via della Magliana & via del Cappellaccio in direzione Eur andiamo sul tratto Urbano della A24 rallentamenti e code dalla tangenziale est Togliatti Verso il raccordo anulare diamo uno sguardo al quadrante sud della capitale sulla statale Pontina si sta in coda per traffico intenso tra Spinaceto e raccordo anulare in direzione di quest'ultimo per chi viaggia verso Latina invece segnaliamo rallentamenti tra via dei rutoli eh su via Cristoforo Colombo traffico rallentato tra Mezzocammino i piedi Acilia verso Ostia nella stessa direzione si rallenta sulla via del mare tra il raccordo anulare e Virginia infine sulla piantana un'auto in panne sta causando disagi alla circolazione con code tra Prima porta e fornello in direzione Viterbo restando in zona sulla Braccianese Claudia code per cantieri attivi a via Paravia e Osteria Nuova in direzione di Bracciano da Francesca Loiacono e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-10-2025 ore 18:40