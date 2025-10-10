Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-10-2025 ore 18 | 10

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio molto capitato il grande raccordo anulare in carreggiata esterna ci sono lunghe code dalla Roma Fiumicino alla Tuscolana e procedendo rallentamenti tra la Prenestina e la Tiburtina in interna traffico intenso e allentato tra Trionfale Salaria e tra Bufalotta e Prenestina ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 code a tratti tra la tangenziale est e Tor Cervara in direzione del raccordo anulare e Vincenzo posto traffico rallentato tra Portonaccio e il bivio per la tangenziale est verso il centro andiamo sulla Roma Fiumicino Qui si rallenta per traffico tra via della Magliana & via del Cappellaccio in direzione Eur diamo uno sguardo al quadrante sud della capitale sulla statale Pontina si sta in coda per traffico intenso tra Spinaceto e raccordo anulare in direzione di quest'ultimo per chi viaggia verso la in bici segnaliamo rallentamenti tra Pomezia sud e Aprilia su via Cristoforo Colombo traffico rallentato tra Mezzocammino e via di Acilia verso Ostia nella stessa direzione ti rallenta sulla via del mare il raccordo anulare Vitinia infine ci spostiamo a nord della capitale risolti due incidenti avvenuti in precedenza il primo sulla Braccianese la circolazione scorrevole tra Bracciano e Manziana il secondo incidente sulla Settevene Palo avvenuto all'altezza di Colle Fiorito anche qui il traffico ora è regolare la Francesca Loiacono è Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiorna un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

