Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-10-2025 ore 17 | 25

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo le autostrade sulla A1 Roma Napoli risolto l'incidente avvenuto in precedenza circolazione scorrevole tra Ceprano e Cassino in direzione Napoli sulla diramazione Roma Sud traffico rallentato Torrenova il raccordo anulare in direzione di quest'ultimo ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 code a tratti tra la tangenziale est e il raccordo anulare in uscita dalla capitale Andiamo su Roma Fiumicino chi si rallenta per traffico tra via della Magliana & via del Cappellaccio in direzione Eur molto trafficato il grande raccordo anulare in carreggiata esterna ci sono lunghe code dalla Roma Fiumicino alla Tuscolana in interna traffico intenso è rallentato tra Trionfale Salaria e tra Bufalotta e Prenestina diamo uno sguardo al quadrante sud della capitale sulla Pontina è risolto l'incidente avvenuto precedenza circolazione scorrevole tra Pomezia nord e Castel Romano verso la capitale per chi viaggia in direzione Latina invece segnaliamo rallentamenti tra Spinaceto e via di pratica e più avanti via dei rutuli Aprilia su via Cristoforo Colombo traffico rallentato tra Mezzocammino e via di Acilia verso Ostia nella stessa direzione si rallenta sulla via del mare tra il raccordo anulare eviti infine segnaliamo ancora disagi per i due incidenti avvenuti in precedenza nord della capitale il primo sulla Braccianese con code tra Bracciano e Manziana nei due sensi di marcia e l'altra sulla Settevene Palo avvenuto all'altezza di Colle Fiorito dove si transita a senso unico alternato da Francesca Loiacono e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

10-10-2025 ore 17:25