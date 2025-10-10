Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con le autostrade ancora disagi sulla A1 Roma Napoli per un incidente avvenuto in precedenza 6 km di coda tra Pontecorvo e Cassino verso Napoli sulla diramazione Roma Sud si sta in coda ma per traffico tra Torrenova e raccordo anulare in direzione di quest'ultimo ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 un incidente che ha coinvolto tre auto sulla corsia di sorpasso in galleria Pittaluga è causa delle code tra la tangenziale est E Fiorentini Verso il raccordo anulare andiamo sulla Roma Fiumicino Qui si rallenta per traffico tra via della Magliana & via del Cappellaccio in direzione Eur si intende il traffico anche sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna lunghe code dalla Roma Fiumicino fino alla Tuscolana in interna invece code a tratti tra Selva Candida e Salaria e incolonnamenti tra Prenestina Anagnina diamo uno sguardo al quadrante sud della capitale sulla Pontina un incidente avvenuto in precedenza sta causando ancora disagi alla circolazione con code tra Pomezia nord e Castel Romano in direzione della capitale per chi viaggia verso Latina invece si rallenta ma per traffico tra via di Pratica e Castel Romano su via Cristoforo Colombo traffico rallentato tra Mezzocammino e via di Malafede verso Ostia nella stessa direzione ti rallenta sulla via del mare tra il raccordo anulare Vitinia infine segnaliamo due incidenti a nord della capitale il primo sulla Braccianese con code tra Bracciano e Manziana nei due sensi di marcia e l'altro sulla Settevene Palo avvenuto all'altezza di Collefiorito dove si transita a senso unico alternato la Francesca Loiacono è Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-10-2025 ore 16:25