Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con le auto cade sulla A1 Roma Napoli code per incidente tra Pontecorvo e Cassino in direzione Napoli ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 un incidente avvenuto in complanare Ora Risolto sto usando ancora disagi alla circolazione con code tra Portonaccio e Tor Cervara Verso il raccordo anulare andiamo sulla Roma Fiumicino Qui si rallenta ma per traffico tra via della Magliana & via del Cappellaccio in direzione Eur diamo uno sguardo al Raccordo Anulare traffico intenso in carreggiata esterna Ci sono code a tratti a partire dalla Roma Fiumicino sino alla Tuscolana in interna sempre nel traffico code tra Trionfale Salaria e più avanti si rallenta tra bufalotte Tiburtina infine la statale Pontina code per incidente tra Pomezia e Castel Romano e procedendo si ma per traffico tra Spinaceto e il raccordo anulare tutto in direzione della capitale per chi viaggia verso Latina invece rallentamenti tra via di Pratica e Pomezia Nord siamo in chiusura nella capitale in corso lo sciopero del trasporto pubblico che coinvolge solo la rete Atac tuttavia non ci sono disagi al momento è il servizio risulta regolare su tutte le linee metropolitane e sulla tranvia termini-centocelle sono possibili riduzioni di servizio nel corso dello sciopero per la rete di superficie dalle 17 alle 20 scatta la seconda fascia di garanzia poi la gita riprende alle 20 e prosegue fino al termine del servizio ricordiamo che lo sciopero non coinvolge il personale della rete regionale Cotral e il personale di Trenitalia la Francesca lo chiamo e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-10-2025 ore 15:25