Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-10-2025 ore 13 | 25

partiamo dal raccordo anulare un incidente sulla carreggiata interna causa code tra le uscite Cassia Veientana e Salaria altro incidente sempre interno al provoca cose dalla Tuscolana alla Appia in esterna file per traffico dalla puntina la Tuscolana le altre notizie trasporto pubblico capitolino Metro C domani sabato 11 e domenica 12 ottobre i bus sostituiscono i treni per le intere giornate in strada le linee mce dmc3 da lunedì poi il servizio riprenderà regolarmente siamo in chiusura nella capitale in corso lo sciopero del trasporto pubblico che coinvolge solo la rete Atac tuttavia non ci sono disagi al momento il servizio risulta regolare su tutte le linee metropolitane ferrotramvia termini-centocelle sono possibili riduzioni di servizio solo per la rete di superficie dalle 17 alle 20 scatta la seconda fascia di garanzia poi l'agitazione riprende alle 20 e prosegue fino al termine Ricordiamo lo sciopero non coinvolge il personale della rete regionale Cotral e il personale di Trenitalia

