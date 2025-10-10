Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-10-2025 ore 12 | 25

Astral infomobilità saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio subito un aggiornamento sulla statale Pontina rimosso il mezzo pesante in panne permangono rallentamenti all'altezza di Castel di Decima verso Latina Nella direzione opposta code per lavori da via Montedoro a Castel Romano andiamo là sul Raccordo Anulare un incidente in esterna e la cosa delle code tra le uscite laurentine Appia ci spostiamo sulla Cassia Veientana altro incidente e provoca code all'altezza del Bivio per Formello direzione raccordo anulare siamo in chiusura nella capitale prosegue lo sciopero del trasporto pubblico che interessa solo la rete Atac ma al momento il servizio risulta regolare su tutte le linee metropolitane sulla ferrotramvia termini-centocelle sulla rete di superfici invece è possibile riduzione di CO2 durante lo sciopero ricordiamo che dalle 17 alle 20 scatta la seconda fascia di garanzia poi l'agitazione riprende alle 20 e prosegue fino al termine del servizio Inoltre non aderiscono allo sciopero del personale della rete regionale il personale di Trenitalia Regina Pandolfi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

